Questa volta è da un tetto di Barra che spunta l’ennesimo capolavoro targato Jorit! L’artista napoletano, famosissimo in tutto il mondo per la creazione dei suoi murales, si è infatti ispirato a George Floyd per dedicarsi ad un’opera contro il razzismo. Nel murale sono raffigurati i 5 volti più rappresentativi: Lenin, Martin Luther King, Floyd, Malcom X e Angela Davis.