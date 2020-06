Da Amalfi, Sorrento e Capri a Torre: scattano le indagini sui permessi demaniali e trasporto marittimo

Dalle concessioni demaniali al trasporto marittimo ed i servizi turistici, è finito tutto nel mirino della Procura Antimafia di Napoli, con il pm Giuseppe Cimmarotta ed Henry John Woodcock. Il mandato della Guardia di Finanza – come scrive il giornale Metropolis in edicola oggi – ha spinto i militari a setacciare gli uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale trasporto marittimo e demaniale, ricercando mail, file, atti e qualunque prova tangibile relativa alle concessioni demaniali dalla Costa di Amalfi a Sorrento, Capri e Torre Annunziata, passando anche per le abitazioni dei funzionari.

L’Antimafia ha avviato le indagini a partire dagli uffici della Alicost Spa, che gestisce il trasporto marittimo dal Molo Beverello ad Amalfi, Sorrento e Torre Annunziata. Poi si è passato alla Air Naval Yacht a Torre Annunciata, con le medesime procedure, ed anche Alicoach di Sorrento.

Nel dettaglio, le indagini vertono su probabili accordi tra imprenditori e uffici al fine di ottenere la proroga delle concessioni demaniali tramite mazzette o affini. Dunque si pensa alle accuse di corruzione, traffico d’influenze, turbativa d’asta e falso ideologico.

Di seguito tutti i nomi riportati dal quotidiano di Metropolis.

Ordinanze cautelari per l’inchiesta di Capri

Giuseppe De Angelis (60 anni) – Napoli

Roberta Ramona Mazzarella (45anni) – Capri

Anna La Rana (75 anni) – Torre Annunziata

Gli indagati a piede libero

Michele Vanacore (63 anni) – Portici

Massimo Dattero (51 anni) – Agerola

Ivan Colamatteo (47 anni) – Napoli

Alfonso Ronca (51 anni) – Sorrento

Gli indagati per le concessioni

Fabio Gentile (23 anni) – Furore

Marcello Gambardella (51 anni) – Amalfi

Alfonso Ronca (51 anni) – Sorrento

Aniello Portoghese (47 anni) – Torre Annunziata

Francesco Cimmino (48 anni) – Boscoreale

Aniello Formisano (64 anni) – Torre del Greco

Rosario Marciano (59 anni) -Battipaglia

Liberato lardino (55 anni) – Ercolano

Lorella Iasuozzo (43 anni) – Avellino

Oreste Pallotta (67 anni) – Cervinara

Enrico Staiano (56 anni) – Vico Equense

Luig Mauro (50 anni) – Amalfi

Antonino De Simone (66 anni) – Meta

Antonino Giannetto (58 anni) – Messina

Le società nel mirino

Alicost Spa (Napoli-Amalfi-Sorrento)

Air Naval Yacht (Torre Annunziata)

Alicoach (Sorrento)