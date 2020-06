Critica la situazione a Mondragone. De Luca chiama il Ministro Lamorgese: in arrivo contingente dell’Esercito

Mondragone. Diventa sempre più critica la situazione all’interno della comunità bulgara nella zona rossa dei Palazzi ex Cirio, divenuti focolaio di Coronavirus. Si susseguono le rivolte da parte dei bulgari che rifiutano di sottoporsi ai controlli arrivando anche a fuggire dalla zona rossa temendo la perdita del lavoro e percorrendo indisturbati la città di Mondragone rischiando di diffondere ulteriormente il contagio. Sulla difficile situazione il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato: “Questa mattina ho avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”.