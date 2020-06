Covid, la ripartenza del turismo ecosostenibile. Dello Joio: “Occasione imperdibile per il nostro Parco”. Turismo in Campania, la crisi Covid come occasione per un rilancio ecosostenibile. Si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18:00 il primo convegno a distanza tra i massimi esperti del settore turistico e ambientale per un confronto reale e produttivo sul prossimo futuro da vivere nei parchi e borghi. L’incontro è promosso dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito del progetto “Ciak si scienza”. Assieme a docenti della prestigiosa Università italiana, interverranno tra gli altri il coordinatore regionale dei distretti turistici della Campania Vincenzo Marrazzo, l’europarlamentare Andrea Cozzolino, il presidente di Legambiente Campania Maria Teresa Imparato e Tristano dello Joio presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari. “La pandemia ci ha imposto un nuovo stile di vita e un nuovo modo di pensare al turismo. I sentieri e i boschi del Parco dei Monti Lattari – commenta il presidente Dello Joio – sono il rifugio ideale per un turismo ecosostenibile. E’ tempo di migliorare la nostra offerta e sostenere chi vive la natura in maniera corretta. Il turismo va sostenuto e aiutato soprattutto in questi mesi di ripartenza. Grazie alla Federico II che è riuscita a riunire i massime esperti del settore ambientale, sarà un confronto produttivo, un altro passo in avanti verso la sinergia tra istituzioni e associazioni”.