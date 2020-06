Covid-19, arrivi dall’estero in Italia e zero quarantena

Cominciano a preoccupare i casi di positività riscontrati su cittadini provenienti dall’estero. Tra Roma e Cesena, sono già una ventina – come scrive il quotidiano “Il mattino” – i cittadini del Bangladesh positivi al coronavirus. Tre di loro, nella Capitale, sono ricoverati con la polmonite. In Romagna il virus sta circolando nella comunità di immigrati asiatici. Qualcosa sembra che non stia funzionando nei controlli. Dopo che questi cittadini entrano in Italia, nessuno avverte le autorità locali, per cui non è possibile fare con efficacia i controlli sul rispetto della quarantena.