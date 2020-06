Costiera amalfitana, lavoratori stagionali. Dopo la protesta arriva il bonus?

Per questo banale errore di spunta in tanti si sono visti respingere dall’Inps la domanda di indennità. L’Ente previdenziale ha comunicato che la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali ha rivisto le domande respinte confrontando i dati con il modello Unilav. Completata questa operazione 23mila stagionali si vedranno accreditare il bonus da 600 euro, sia per il mese di marzo sia per quello di aprile. La notizia è stata accolta con entusiasmo in Costiera Amalfitana dove migliaia di stagionali sono in attesa di ricevere il sussidio.

«A causa della discordanza tra i codici identificativi tra UniEmens e Unilav l’Inps non ha concesso il bonus a molti lavoratori stagionali spiega Salvatore Gagliano – Appena c’è stato il diniego, ci siamo attivati andando sul portale dell’Inps per modificare nel profilo del lavoratore la lettera identificativa del tipo di contratto da ‘D’ a ‘S’ per dipendenti stagionali. L’Inps ha recepito con prontezza questa modifica. Ed abbiamo notizia che sono iniziati i pagamenti». Una boccata di ossigeno per i portafogli dei dipendenti del settore turismo. L’emergenza Covid- 19 ha messo in ginocchio l’intero comparto.

La Divina che fa dell’ospitalità il primario indotto economico, si è ritrovata in grave difficoltà. Ora sembra che il quadro generale del settore stia cambiando e nel giro di qualche giorno gli stagionali potrebbero ricevere l’atteso bonus. «C’è bisogno di qualche giorno – sottolinea Gagliano – per concretizzare la giusta attesa di tanti lavoratori stagionali. Esprimo tutta la mia soddisfazione. Ho ritenuto che la cosa giusta fosse questa e nell’apprendere in prima persona che sono iniziati i pagamenti è la dimostrazione che la battaglia intrapresa era quella giusta».