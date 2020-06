Costiera amalfitana, sospese le targhe alterne! La nostra battaglia per la moratoria è vinta: Positano, Amalfi e Ravello si attivano- ANTEPRIMA

Una notizia che riusciamo a rivelarvi in anteprima e che ci rende davvero felici. Amalfi, Ravello e Positano hanno deciso di venire incontro alle richieste degli imprenditori e hanno sospeso le targhe alterne per quest’anno. Una decisione davvero saggia dei primi cittadini, che renderà più sostenibile il lavoro di tantissimi imprenditori e attività.

Noi di Positanonews siamo davvero contenti di aver vinto una battaglia che abbiamo combattuto in prima persona: fin dal primo momento avevamo appoggiato la richiesta, assolutamente comprensibile e ragionevole, di sospendere le targhe alterne.

L’ordinanza, ricordiamo, era servita per regolare il traffico sulla Statale 163 “Amalfitana”, specie nei weekend. Un provvedimento che risultava essere, ovviamente dopo l’emergenza Coronavirus, sicuramente superfluo, ma anzi deleterio per le tante attività della Costiera Amalfitana: non si poteva sostenere il turismo, che difatti è di prossimità almeno per il momento, con questo provvedimento.

Gli incontri di questi giorni da parte degli imprenditori e la lotta che la nostra redazione ha combattuto, hanno dato i suoi frutti. Un ottimo segnale da parte dei Comuni che hanno ben compreso che è fondamentale andare incontro agli imprenditori in questo momento.