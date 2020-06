Costiera amalfitana, sentieri sicuri prima e dopo: oggi gli interventi a Valle delle Ferriere

Prosegue l’operazione “Sentieri Sicuri”, la campagna che vede impegnati Comune di Agerola, Pro Loco Agerola e Cartotrekking Escursioni Amalfi Coast nell’attività di ripristino, manutenzione e messa in sicurezza della rete sentieristica agerolese.

Dopo gli interventi al Sentiero degli Dei ed altri sentieri dei Monti Lattari, questa mattina è toccato a Valle delle Ferriere, percorso all’interno della riserva che porta dai Monti Lattari verso Amalfi, attraversando i boschi e ruscelli, il cui nome deriva proprio dai ruderi di ferriere di origine medievale che è possibile trovare lungo il percorso.

Continuano senza sosta i lavori per la messa in sicurezza dei sentieri più belli della Divina Costiera per garantire ai turisti in arrivo un’estate sicura ed ai livelli della costa di Amalfi.