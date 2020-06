Costiera Amalfitana. Relax a Positano per gli Arteteca. Dopo il periodo di forzato lock down causato dalla pandemia da Coronavirus e che ha visto tutti i cittadini italiani chiusi nelle loro abitazioni, adesso, in questa nuova fase, durante la quale muoversi e spostarsi è possibile, sebbene con delle normative da seguire, sono diverse le persone a scegliere la Costiera Amalfitana come meta. Proprio nella giornata di oggi Enzo e Monica, conosciuti come gli Arteteca, tra le star più amate dello show televisivo Made in Sud, hanno deciso di trascorrere ore di relax a Positano, la perla della Costa d’Amalfi.