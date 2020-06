Costiera amalfitana non c’è ancora nessun divieto di circolazione per le targhe alterne

Da Positano a Vietri sul mare non c’è (ancora) nessun divieto di circolazione a targhe alterne. Le ordinanze sindacali di divieto di circolazione delle automobili che deroga l ai principi generali, proprio in quanto disposizioni eccezionali rispetto alla normativa generale del Codice della Strada, come le targhe alterne o i divieti anti inquinamento, la cui conoscibilità è obbligatoria per tutti gli utenti della strada – devono essere portate a conoscenza degli automobilisti con mezzi adeguati attraverso l’apposizione, su tutte le vie di accesso alla città, di cartelli indicanti il divieto, ex artt. 38 ss. Cod. Strada, ovvero ricorrendo a media conoscibili anche fuori dal territorio comunale.

Conseguentemente, in caso di violazione del divieto, incombe sull’Ente proprietario delle strade l’onere di dimostrare la responsabilità del presunto contravventore per essere state adottate tutte le misure necessarie affinché gli utenti della strada, qualunque ne sia la provenienza, non possano fondatamente allegare di non conoscere le disposizioni

Al momento, dunque, l ‘ordinanza del Prefetto di Salerno non è ancora applicabile in quanto l’ Anas ente proprietario della S. S. 163 non ha predisposto la cartellonistica in Costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi a Ravello non c’è nulla.

Per applicare le sanzioni devono essere obligatoriamente utilizzati i segnali di cui agli artt. 38 ss. CdS e 115 ss. Reg. CdS.