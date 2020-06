Costiera Amalfitana, martedì presidio dei lavoratori stagionali sotto Palazzo Santa Lucia

Si mobilitano i lavoratori stagionali della Costiera Amalfitana, con l’emergenza Covid che ha reso ancora più deleteria una situazione economica già precaria. Martedì 23 giugno ci sarà un presidio sotto Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta Regionale, con l’Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali e la Confederazione Unitaria di Base, che si stanno organizzando per raggiungere il capoluogo regionale.

Questa categoria di lavoratori, gli “invisibili”, sta sollecitando in questi giorni il Presidente Vincenzo De Luca di intercedere presso il Governo nazionale per chiedere l’estensione della NASpI, fino a marzo 2021, per tutti gli inoccupati stagionali nel 2020 e una proroga dell’indennità di disoccupazione fino a marzo 2021 per tutti i lavoratori stagionali.

Gli stagionali inoltre hanno chiesto di promuovere la loro proposta di istituire la categoria dei “Lavoratori Stagionali non Agricoli”, introducendo un contratto nazionale e un sussidio specifici. In questo momento si rischia un ecatombe dal punto di vista economico, considerando che in Costiera il turismo è il settore preminente: rischiano in Italia oltre 350mila famiglie.

Qui sotto ci sono i contatti per partecipare al sit-in a Napoli, con bus che partirà da Amalfi.