Costiera Amalfitana. Manuele Rispoli, in arte Moody, da Maiori: “See you on Mars” è la sua nuova canzone. A distanza di un anno dalla prima “Fire Inside”, Manuele Rispoli, in arte Moody, ha rilasciato il nuovo video musicale della sua nuova canzone, dal titolo di “See you on Mars”. Queste le parole dell’artista originario della Costiera Amalfitana, con sangue Maiorese, sul nuovo lavoro:

«Il 21 Giugno dell’anno scorso ho rilasciato il mio primo singolo. Da quel momento ad ora mi sono dedicato a diverse cose, il frutto delle quali potrete vedere in futuro. In questo passaggio tra quello che ero e quello che sarò sono nate delle piccole cose che, grazie soprattutto ai miei amici per cui provo infinita gratitudine, ho deciso di non lasciare inutilizzate, e di condividerle. Una di queste uscirà il 21 Giugno prossimo. È un condensato di tutto ciò che sono stato in passato e un assaggio di ciò che darò in futuro. Si chiama See You On Mars e spero vi piaccia. Ciò che so con certezza però è che vi sorprenderà».