Costiera Amalfitana, l’artista Paolo Paradiso si rilassa a Positano – foto

Non è ancora entrata nel vivo la stagione estiva, ma iniziano a vedersi già le prime personalità di rilievo in Costiera Amalfitana. Come testimoniano alcune foto sul profilo Instagram, è a Positano, infatti, l’artista milanese Paolo Paradiso.

Paradiso è un affermato artista a livello internazionale. Ha intrapreso studi di grafica pubblicitaria da giovane ma si è dedicato contemporaneamente alla pittura, di cui è appassionato da sempre. Nel 1978 ha aperto un suo studio fotografico e collabora con riviste di moda e studi pubblicitari.

Nel 1983 ha deciso di trasferirsi a Chicago, USA. Durante quel periodo la pittura diviene la sua attività prevalente e nel 2003 espone la sua produzione alla Michael H. Lord Gallery of Chicago.

Nel 2004 è tornato a Milano e ha vinto il “Premio di Pittura Carlo Dalla Zorza” organizzato dalla Galleria Ponte Rosso che lo rappresenta da allora.

Negli ultimi 10 anni le esposizioni di Paradiso hanno riscontrato un continuo e crescente successo.

Attualmente vive tra Milano, Parigi e Barcellona.