Costiera Amalfitana, in occasione del Throwback-Thursday l’artista Paolo Paradiso posta una foto ricordo di Positano

Costiera Amalfitana, in occasione del Throwback-Thursday l’artista milanese Paolo Paradiso posta una foto ricordo di Positano. Nel ‘giovedi del ricordo’ , ricorrenza molto in voga sui social network, il noto artista esprime su Instagram la sua nostalgia per la città verticale, postando una foto dell’anno scorso che lo ritrae nel suo ‘omonimo’ bar Paradise, di Elio Rispoli, ora purtoppo ancora chiuso per l’emergenza Covid19, in attesa del ritorno…

Paradiso è un affermato artista a livello internazionale. Ha intrapreso studi di grafica pubblicitaria da giovane ma si è dedicato contemporaneamente alla pittura, di cui è appassionato da sempre. Nel 1978 ha aperto un suo studio fotografico e collabora con riviste di moda e studi pubblicitari.

Nel 1983 ha deciso di trasferirsi a Chicago, USA. Durante quel periodo la pittura diviene la sua attività prevalente e nel 2003 espone la sua produzione alla Michael H. Lord Gallery of Chicago.

Nel 2004 è tornato a Milano e ha vinto il “Premio di Pittura Carlo Dalla Zorza” organizzato dalla Galleria Ponte Rosso che lo rappresenta da allora.

Negli ultimi 10 anni le esposizioni di Paradiso hanno riscontrato un continuo e crescente successo.

Attualmente vive tra Milano, Parigi e Barcellona.