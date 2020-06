Costiera Amalfitana, indagini operazione “Rewind”: encomi per nove Carabinieri

Arrivano riconoscimenti per i militari dell’Arma che hanno svolto indagini nell’operazione “Rewind”, un’inchiesta sul traffico di droga in Costiera Amalfitana, che portò all’arresto nella notte del 4 giugno 2018 di 22 persone, per i reati di spaccio, estorsione e favoreggiamento. Questa mattina a Napoli presso Legione Carabinieri, sono state consegnati fregi alla presenza del Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi.

I riconoscimenti sono stati assegnati al luogotenente Giuseppe Loria, comandante della Stazione di Maiori, al maresciallo maggiore Antonio Picciariello, al comando del Nucleo Operativo, al maresciallo maggiore Marco Marcocci, al maresciallo capo Marco D’Antuono, al maresciallo capo Giovanni Marino, al vicebrigadiere Luigi Tagliarini, all’appuntato scelto con qualifica speciale Matteo Quintiliani, all’appuntato scelto Piero Pappalardo e all’appuntato scelto Vincenzo Serio.

Un encomio importante per i Carabinieri della Costa d’Amalfi, che lavorano quotidianamente senza mai risparmiarsi, per garantire la sicurezza e la tutela a fianco dei cittadini, diffondendo la cultura del rispetto delle regole.