Costiera Amalfitana. Il 13 giugno ripartono le vie del mare. Fondamentale per la Costiera Amalfitana sarà la data di sabato 13 giugno, giorno in cui ripartiranno le vie del mare. Si tratta di un fondamentale supporto per la mobilità dell’intera Divina.

Travelmar, che generalmente garantiva il proprio servizio già a partire dal mese di aprile, in questo 2020 è rimasta bloccata a causa dell’emergenza Covid-19.

Oramai da vari giorni nel pieno della Fase Due, sul sito di Travelmar sono già disponibili gli orari delle vie del mare per quanto riguarda la Costiera Amalfitana.

Per quanto riguarda la tratta Salerno-Amalfi gli orari saranno i seguenti: 09:00 – 10:20 – 13:00 – 15:30 – 17:10.

Per chi intendesse dal capoluogo di provincia raggiungere Positano gli orari saranno praticamente gli stessi ma bisognerà viaggiare qualche minuto in più.

Per chi, invece, da Amalfi intendesse raggiungere Salerno potrebbe farlo rispettando le seguenti indicazioni di partenza: 11:20 – 14:15 – 16:15 – 18:00 – 19:10.

Per tutti gli altri orari che riguardano la Costiera Amalfitana e non solo, vi consigliamo di visitare il sito di Travelmar.