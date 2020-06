Costiera Amalfitana. Ha riaperto la storica trattoria “Da Armandino” nella splendida baia di Praiano

Ha riaperto in Costiera la storica trattoria “Da Armandino” nella splendida baia di Praiano. Lì dove è possibile gustare il gamberetto di Nassa, grazie ad Armando, Carmela e Fabio.

Gambardella: “Apriamo tutti! Saremo ripagati dall’affetto della gente. La gente viene. Abbiamo ritrovato i vecchi clienti ed ora aspettiamo anche gli stranieri. Siamo pronti ad accoglierli”.

Nel video, Armando e Carmela mostrano la preparazione di uno dei piatti simbolo della loro cucina tradizionale.

“Ragazzi, apriamo tutti e mettiamocela tutta. Saremo ripagati dei sacrifici che stiamo facendo, appagando le esigenze dei clienti che vengono a trovarci. Vediamo come ce la caviamo”. È stata un bella soddisfazione! Durante la settimana si continua a lavorare, durante il weekend si registrano certamente più ospiti. Andiamo avanti come abbiamo fatto fino ad ora. Quando tornerà lo straniero saremo pronti ad accogliere anche lui. Noi abbiamo riaperto e sta andando bene. Basta rispettare le norme. I tavoli sono stati sistemati a distanza e si può godere in piena serenità di uno degli angoli più belli della Costiera”. Lo ha dichiarato Armando Gambardella, noto ristoratore della Divina. Dunque in Costiera Amalfitana ha riaperto anche “Da Armandino” la storica trattoria che sorge nel cuore del borgo marinaro praianese de La Praia, spiaggia incastonata in una cornice spettacolare di cielo e vegetazione, ad un passo dal mare.

“Da Armandino” è un posto dove l’autenticità dei sapori della cucina della moglie Carmela, è ravvivata dall’accoglienza genuina e briosa di Armando, da tutti conosciuto come Armandino. Ad aiutarli il figlio Fabio. Anche loro si sono adeguati alle linee guida per garantire il distanziamento tra i tavoli e la sicurezza dei clienti e dei membri dello staff e adesso “sta a noi comportaci bene, soddisfacendo il palato dei nostri clienti. Come sempre – ha proseguito Armando – faremo del nostro meglio per accontentarli. Noi, dopo il lungo periodo di isolamento e di astinenza dal mare, abbiamo sentito la necessità di ripartire. E la risposta da parte della gente, della comunità, è stata eccellente e non si è fatta attendere. La gente viene. Abbiamo ritrovato i vecchi clienti ed ora aspettiamo anche gli stranieri. Siamo pronti ad accoglierli”.

Ecco come la moglie Carmela prepara il famoso gamberetto di Nassa.

“Noi lo chiamiamo il fritto di ciliegio, perché uno tira l’altro. Si mangia con tutta la testa. Questo gamberetto rosa – ha concluso Armando – pescato vicino gli scogli della Praia, ha il suo habitat ideale nelle grotte sottomarine”.

C’è un posto dove il profumo di casa si sposa con quello del mare, dove il gusto dei tubetti ai totani si confonde con quello del risotto al limone con i gamberetti freschi. C’è un posto che ti ubriaca i sensi, e non capisci se è il vino che accompagna il buon cibo che stai gustando, o se è la bellezza che ti circonda e questo posto è in Costiera Amalfitana.

Nell’ambito del progetto Authentic Amalfi Coast, il Distretto Turistico, continua e continuerà ancora a narrare con specifici comunicati e post storie di imprenditori che non si sono fermati, che hanno scelto di sperimentare nuovi metodi e modalità per continuare a lavorare, come hanno sempre fatto.

E Sabato al via anche le escursioni trekking lungo i meravigliosi sentieri della Costiera.