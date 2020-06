Costiera amalfitana e la ripresa del wedding: Agerola su Vogue Wedding Japan

Costiera amalfitana, Agerola. Giungono segnali importanti dalla ripresa della Diva Costa, in particolar modo Agerola, che compare su Vogue Wedding Japan!

I nostri sentieri rappresentano, per la loro superba bellezza, una location ideale per chi ha intenzione di giurarsi amore eterno – scrive l’amministrazione comunale. La foto in copertina ritrae una coppia che si è unita in matrimonio nello scenario semplicemente mozzafiato del Sentiero dei Tre Calli. L’immagine ha suscitato l’interesse del celebre Magazine che non ha esitato a pubblicarla nel numero di maggio.

Il Wedding è un comparto con enormi potenzialità che può rafforzare ulteriormente l’offerta turistica di Agerola. Ora riparte dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. L’auspicio è che tante coppie, non solo giapponesi, si innamorino di questo meraviglioso posto e decidano di celebrare una cerimonia immersa nella natura più incontaminata.