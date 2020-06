Costiera Amalfitana. Domani riapre il Belmond Hotel Caruso di Ravello. Gli diamo gli auguri con questo loro bellissimo post.. tuffatevi in un futuro di successo forza Ravello forza Costa d’ Amalfi, in bocca al lupo da Positanonews.

Executive chef @mimmodiraffaele is introducing us on our Instagram stories to the Neapolitan expression “Pazziamm ja”. Coming from the Ancient Greek word “Paidos”, the Neapolitan verb “Pazziare” means “to play” or “giocare” in Italian. Watch the third episode of our Belmond Dictionary series to learn how to properly pronounce “Pazziamm ja” when visiting our beautiful Amalfi Coast.

Il nostro Executive Chef @mimmodiraffaele ci introduce all’espressione Napoletana “Pazziamm ja” nelle stories. “Pazziamm ja” viene dal verbo Napoletano “Pazziare”, giocare, che a sua volta deriva dal termine greco “Paidos”. L’espressione è spesso usata dai bambini in momenti di noia, e si può tradurre in italiano con “Dai, andiamo a giocare!”. Seguite il nostro Belmond Dictionary per imparare a pronunciare “Pazziamm ja” al meglio nel prossimo viaggio in Costiera Amalfitana!