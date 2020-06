Costiera Amalfitana Covid Free: con le guarigioni di ieri non sono rimasti casi positivi. La Costiera Amalfitana, già soltanto sfiorata dal virus, è adesso ufficialmente Covid free. Infatti, con le ultime guarigioni di ieri a Tramonti, non sono rimasti casi positivi al Coronavirus.

I paesi dove non si è registrato nessun caso di Coronavirus Covid-19 in Costiera Amalfitana sono Positano; Conca dei Marini, del quale una persona aveva contratto il virus, è stato curato ed è guarito all’estero, così come un’altra persona originaria del paese lo ha contratto a Benevento in una struttura riabilitativa; Atrani, Scala e Minori.

Il totale di casi positivi in Costiera Amalfitana è di 27, di cui 26 guariti ed uno deceduto, così divisi:

– Amalfi, una persona tornata da una vacanza e guarita dopo un mese e mezzo;

– un caso a Ravello di una persona tornata dall’estero;

– un infermiere a Maiori;

– un caso a Furore;

– un caso Praiano;

– tre i casi a Cetara;

– sei casi a Tramonti, tutte persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e tutte guarite;

– tredici invece i casi complessivi a Vietri sul Mare dove, oltre ad un decesso, si contano dodici guariti al Covid-19.

Ad oggi, queste persone sono ufficialmente guarite e, dunque, in Costiera Amalfitana non si registra nessun caso di Coronavirus da Vietri sul Mare a Positano.