Costiera Amalfitana. Atrani ed Amalfi protagoniste del nuovo spot Barilla.

Amalfi ed Atrani protagoniste speciali del nuovo spot Barilla, in onda da domenica 7 giugno in tv e sulle piattaforme digitali.

Lo spot, dedicato alla nuova Pasta Classica, è completamente basato sul colore azzurro. Non a caso, in sottofondo si possono ascoltare le note dell’omonima canzone di Adriano Celentano.

“Azzurro come il cielo che si apre, come l’estate che arriva e porta in tavola la nostra nuova pasta, più corposa, ancora più buona e con 100% grano italiano selezionato per dare più gusto alla oglia di stare insieme. Nuova Barilla, nata sotto il cielo d’Italia” – recita la voce fuori campo.

Nel mentre, appare una panoramica di Amalfi e di Atrani.