Costiera Amalfitana. Aperto oggi il Lido Positano. Finalmente, dopo il periodo di forzato lock down, ha oggi riaperto il Lido Positano, attrezzato in maniera funzionale ed in modo tale da garantire tutte quelle che sono le norme di limitazione del contagio da Coronavirus. In spiaggia sarà concesso l’accesso, per riuscire a garantire al meglio la dovuta distanza sociale, ad un massimo di cento persone, alle quali sarà misurata la temperatura dallo staff dell’Incanto, tramite termoscanner. Sarà necessario indossare la mascherina all’arrivo, che avverrà tramite prenotazione e, qualora la temperatura fosse superiore a 37,5°C, sarà vietato l’accesso.