Costiera amalfitana, anche gli stagionali di Scala a Roma

Anche il Comune di Scala oggi a Roma, attraverso gli Amministratori Salvatore Bottone ed Emanuele Falcone ed una rappresentanza di lavoratori stagionali della Costiera Amalfitana, per sostenere l’ iniziativa dell’ Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali che si sta svolgendo presso la sede romana dell’ INPS con l’ obiettivo di poter parlare con il dott. Luca Sabatini, Responsabile degli Ammortizzatori Sociali.

Intanto, la proposta di emendamento all’ art. 92 al DL 34/2020 meglio conosciuto come DL Rilancio formulata dal Comune di Scala, come già annunciato nei giorni scorsi, è stata presentata ed in queste ore è in fase di approfondimento.