RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Siamo interessati da una moderata alta pressione che manterrà condizioni di tempo alquanto buono per i prossimi giorni. Oggi soleggiato con poche nuvole cumuliformi di passaggio. Domani giornata soleggiata, sabato con sole ma presenza di nuvole alte, in aumento durante le ore pomeridiane. Venti settentrionali (W-NW) moderati, in aumento sabato pomeriggio. Temperatura in graduale aumento.

Ogni settimana il meteo è fornito dall’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, dalla stazione meteo più vicina a tutta la Costa di Amalfi e Sorrento. Un particolare ringraziamento al prof. Antonio Russo e al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.