Costa d’Amalfi/Penisola Sorrentina, disperazione dei lavoratori stagionali sotto la sede dell’INPS: “Sabatini non ci vuole ricevere”

Si scalda il sit-in dei lavoratori stagionali sotto la sede dell’INPS a Roma. Un nutrito gruppo di lavoratori giunto dalla Costiera Amalfitana e dalla Penisola Sorrentina, stanno manifestando in queste ore sotto la sede dell’Istituto di Previdenza all’EUR, nella Capitale.

La protesta degli stagionali ha accolto tra disperazione e sgomento, la notizia che il dirigente dell’INPS Luca Sabatini, che ricordiamo è Responsabile della direzione centrale prestazioni sostegno al reddito, si è rifiutato di incontrare una delegazione dei lavoratori del comparto turistico e affini.

In queste ore sui social sta infatti balzando un tam-tam, in cui si invita a mandare mail a Sabatini, invitandolo ad incontrare i lavoratori: “ABBIAMO BISOGNO SUBITO DI VOI,AIUTATECI… Luca Sabatini NON CI VUOLE RICEVERE! INVIATE TUTTI UNA MAIL CON SCRITTO “SABATINI FALLI SALIRE” luca.sabatini@inps.it “.

Una situazione ingiusta per questi lavoratori, che non possono ricevere un minimo di sostentamento, senza un lavoro e dopo quasi tre mesi di lockdown: sono infatti circa 370mila uomini e donne, nella totalità dei casi con famiglie a carico, ad essere esclusi dalla possibilità di ricevere il bonus di 600 euro previsto dal governo.