Costa d’Amalfi la conferenza dei sindaci cambia? Reale “Aspettiamo il sindaco di Praiano. Per inverno Positano, Amalfi e Ravello stiano aperte”

Costa d’Amalfi la conferenza dei sindaci cambia Presidente? E’ quello che ci chiediamo tutti dopo che il Presidente della Conferenza dei sindaci , il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, è stato travolto da un’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno per una presunta tangente di 250 euro. Dagli arresti domiciliari il primo cittadino è passato al divieto di dimora a Praiano con la sospensione della carica a sindaco , e di conseguenza anche della presidenza di una conferenza dei sindaci. A Praiano a sostituirlo è il vice sindaco Annamaria Caso nella conferenza ha preso le redini Luigi Mansi sindaco di Scala suo vice. Dopo lo choc per la vicenda i sindaci hanno espresso solidarietà con un documento partito dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino. Fra i sindaci più attivi da sempre della conferenza, e suo fautore, oltre che responsabile della sanità, ruolo delicato durante il coronavirus covid-19, il sindaco di Minori Andrea Reale . A noi di Positanonews, che seguiamo la Costiera da un trentennio è sembrato spontaneo pensare in un suo possibile coinvolgimento . “Non ne ho intenzione .Aspettiamo che il sindaco di Praiano esca dall’inchiesta. Giovannino una volta chiarita la vicenda si vedrà cosa fare, intanto non ci fermiamo. A Minori sto organizzando al meglio l’estate con le spiagge libere gratuite ai residenti e altro ancora, la ripartenza è difficile”. La ripartenza dopo il lockdown aveva visto in Costiera amalfitana la conferenza dei sindaci finalmente attiva. La Divina, da Positano a Vietri sul mare, non ha mai avuto una vera e propria unità d’intenti , ma , nonostante le divisioni, che permangono su alcuni argomenti, si stava provando a lavorare insieme, ora c’è la crisi del turismo e il dramma lavoro, l’economia è ancora al rallentatore “Spero che Positano e Amalfi e Ravello rimangano aperte, è fondamentale per poter parlare di destagionalizzazione, dobbiamo fare rete, sarà dura , ma la Costiera amalfitana è sempre una meta molto amata”