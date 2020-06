Costa d’Amalfi, Cilento e Capri: ferrovie del mare, dal 1° luglio riparte Alicost

Riparte il Metrò del Mare. Il servizio di collegamento via mare sarà operativo da domani, 1 luglio, e permetterà di raggiungere dal Cilento il porto di Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. Tre le linee, con prezzi che variano dai 3,50 euro . per i viaggi tra centri del Cilento costiero – ai 19 euro per raggiungere Capri. Tariffe invariate rispetto al passato. L’isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palalinuro e Acciaroli. La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì) mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica. L’armatore è Alicost che da anni svolge l’attività di trasporto via mare in accordo con la Regione Campania.