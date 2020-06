Corpus Domini in poesia di Giuseppe Liuccio

Il professore del Cilento già direttore Azienda di Soggiorno e turismo di Amalfi, giornalista di Positanonews, propone ogni giorno una poesia su facebook

Come anticipato ieri la poesia che propongo oggi è in dialetto cilentano ed è dedicata alla festa del Corpus Domini, una delle solennità più ricca di tradizioni: che in vernacolo si chiama

LO CUORPO RE CRISTO

Mese re giugno co lo sole r’oro

C’appicciava le strade re campagna!…

Campagne solitarie, senza gente,

ca oggi non fatìa,non face nienti.

E’ la festa re lo Cuorpo re Cristo.

Se so apparate tutte le funestre

Co le lenzola belle arricamate:

e le figliole nterra àno iettato

a quintali li fiuri re ienestre.

Lo giallo re li fiuri fa l’amore

co l’oro re lo sole; e le cuperte

luceno r’oro mbacci li balcuni.

C’abbaglio re culuri pe la via,

quanno, sunanno le campane a gloria,

s’avvia chiano la prucessione!

Avanza lo stendardo tutto russo,

poi vene la cungrega rossa e ghianca

e arreto so vestuti ianchi e azzurri

l’angiulieddi re prima comunione.

Lo palio co le mazzi, russo e giallo

ca ncoppola lo prevete ca canta

e benerice tutte le campagne

attuorno attuorno co lo Sacramento.

Giuseppe Liuccio (tratta da “Chesta è la terra mia”, Galzerano Editore)