Corpus Domini a Ravello. La suggestione della chiesa di Castiglione. Nella Chiesa di Castiglione di Ravello, in Costiera Amalfitana, anche quest’anno, nonostante la pandemia, si è mantenuta la tradizione dell’infiorata, col pavimento di vie e piazze ricoperto con i petali dei fiori a comporre figure e motivi geometrici per creare un tappeto di bellezza al passaggio della processione con il Santissimo Sacramento. Forte la suggestione per una delle prime festività religiose successive al lock down.

la Solennità del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo, meglio conosciuto come Corpus Domini. Ogni paese, ha le sue tradizioni per celebrare questo giorno: dalle processioni, alle eucarestia cantata, dalla celebrazione della messa in una grande piazza, alla creazione di altari e composizioni floreali in giro per il paese.

Le infiorate Ravellesi, sono la tradizione più antica che Ravello ha per celebrare il Corpus Domini. Queste opere d’arte, create con i petali dei fiori, sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, e generalmente rappresentano sempre simboli legati al cattolicesimo, come il calice, la croce e tanto altro.

A Ravello, per antica tradizione, durante le processioni le prime due aste del pallio erano rette dal sindaco dei nobili e dall’eletto dei nobili, altre due erano assegnate ai nobili mentre le ultime, come inferiori e le meno degne, erano affidate al sindaco e all’eletto del popolo. Ma nel 1712 (era il giovedì santo) il regio governatore Nicola Mariconda, trovandosi in Città, asserì che le aste più degne fossero quelle che stavano indietro e perciò si rifiutò di portare quella «a mano dritta innanzi» che gli era stata offerta, tra «bisbiglio di nobili e popolo».