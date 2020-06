Coronavirus. Teresa Manzo: “So bene il nostro territorio cosa può dare in termini di turismo, ragioniamo su più fronti”. Ecco l’intervista all’Onorevole Teresa Manzo, Vicepresidente della Commissione Parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di firme obbligatorie e di previdenza e assistenza sociale, ma è membro della Commissione Speciale per il controllo degli atti di governo e della commissione bilancio, del primo maggio, realizzata nella trasmissione radiofonica #primopiano. .

“Io faccio una piccola premessa: i lavoratori stagionali come il turismo è un tema per me molto importante perché provengo da un territorio a profonda vocazione turistica. Il turismo poi crea lavoro e genera indotto, quindi è poi alla base dello sviluppo di interi territori. La mia attività parlamentare da quando sono stata eletta è infatti particolarmente improntata su questi due temi. Prima dell’emergenza Covid stavo lavorando per la modifica della Naspi, stavamo cercando insieme ad alcune associazioni di modificare i metodi di calcolo della Naspi, ma a causa dell’emergenza Covid ho dovuto poi dare attenzione a questa categoria per farla rientrare all’interno dei decreti economici che stava sviluppando il Governo. E dopo la firma del primo Dpcm, cioà la Cura Italia, tramite alcune segnalazioni da parte delle associazioni ci siamo resi conto che alcune categorie erano rimaste fuori. Ad esempio, per dirne una, i lavoratori NCC, oppure i lavoratori dell’indotto del turismo. E da qui è nato poi il mio ordine del giorno, e mi preme molto ringraziare i colleghi che mi hanno sostenuto. Questo ordine del giorno impegna il Governo a valutare di estendere a tutta la categoria dei lavoratori stagionali, e non solo ad una parte di essi, i sussidi di sostegno economici. Si tratta di una sintesi di tutte le segnalazioni e le richieste di sostegno che sono arrivate in queste settimane. Perché ovviamente questi cittadini, queste persone si sono ritrovate da un momento all’altro senza il sostegno della Naspi e senza un’immediata prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa”.

“Abbiamo parlato con alcuni ristoratori ed esperti del settore del turismo e sostenevano soltanto nell’isola di Capri rischia di saltare un’intera stagione estiva con diecimila contratti di lavoro stagionali in meno. Quindi è un problema veramente molto sentito, in particolare dalla popolazione Campana. E poi a questo si aggiunge spesso anche i ritardi nella cassa integrazione in regola. Io provengo da questa terra, sono di Lettere ma per motivi lavorativi sono ormai adottata a Castellammare di Stabia, quindi conosco bene il nostro territorio che potenziali ha per quanto riguarda il turismo. So bene cosa può dare il nostro territorio per il turismo. Il mio lavoro, prima di entrare in Parlamento, era proprio assistere persone che dovevano fare determinate domande a livello fiscale o lavorativo. E posso anche dire i motivi per cui ci sono questi ritardi. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 27 aprile, le domande di cassa integrazione in deroga pervenute all’Inps, che poi sono state girate dalla Regione perché in effetti la procedura è molto semplice: le domande vanno fatte alle Regioni per poi essere inviate all’Inps per i pagamenti. Sono oltre 117 mila. Una mole di richieste molto alta. Al momento sono state autorizzate oltre 55 mila richieste, circa 22 mila beneficiari hanno già ricevuto il pagamento. Voglio ricordare però una cosa importante, prima dell’emergenza il pagamento si poteva vedere non prima di 90 giorni. Oltre a questo, il ruolo importante ce l’hanno le Regioni che devono fare la raccolta di domande. E’ importante il ruolo di ogni attore, ognuno deve fare la propria parte. Dico questo perché ci sono ad oggi delle Regioni che hanno inviato in ritardo i dati all’Inps per il pagamento, ecco perché risultano in ritardo. Qualche giorno fa abbiamo avuto, tramite le segnalazioni continue che ci arrivano, segnalazioni in merito al ritardo delle anticipazioni dell’anticipo della cassa integrale. Abbiamo quindi ancora di più snellito la procedura dell’anticipo”.

“Il Governo sta ragionando su più fronti, dato e considerato che comunque al momento le tasse sono sospese fino a maggio con una proroga poi nel prossimo decreto, per vedere come poter aiutare le nostre aziende. Da un maggior rateizzo oppure se possibile, e questo non posso ancora darne conferma perché comunque è in fase di formulazione, eventuali sgravi”.