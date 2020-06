Coronavirus solo 24 morti , guariti in 440. In Campania 2 contagiati al coronavirus covdi – 19 . Sono 24 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre i guariti nello stesso arco di tempo sono 440. Sono i dati che emergono dall’ultimo bollettino della protezione civile di oggi domenica 21 giugno. In totale in Italia si è raggiunto i 238.499 contagi dall’inizio dell’epidemia di cui 34.634 deceduti e 182.893 guariti. Le persone attualmente positive sono 20.972.

Tornano i contagi in Campania dopo due giorni senza positivi né decessi. L’unità di crisi della Regione Campania da Napoli comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.562 tamponi, di cui due risultati positivi al coronavirus. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale dunque a 4.617, mentre il numero dei decessi resta fermo a 431.