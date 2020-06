Coronavirus. Scendono nuovamente i nuovi casi: oggi 262 positivi. Come scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dal bollettino giornaliero della Protezione Civile, si conta una nuova flessione dopo gli aumenti dei giorni scorsi, anche se non si torna ai livelli minimi di nuovi contagiati che si erano raggiunti in Italia. Da sottolineare che le persone ricoverate in terapia intensiva calano (due giorni fa erano aumentate di poche unità, ma era il primo aumento dall’inizio di aprile) e sono ormai solo 152 in tutta Italia, di cui 54 in Lombardia.

Tra le persone positive al coronavirus, oggi si registrano 49 vittime, un dato stabile rispetto a ieri. Circa la metà delle vittime si registra in Lombardia. Nessun morto in Toscana, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Dei 262 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 165 nuovi positivi (il 62,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 27 casi in Piemonte, 28 in Emilia Romagna, di 14 nel Lazio e di 10 in Liguria. Zero casi in Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Sicilia.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 238275.

In terapia intensiva si trovano oggi 152 persone, 9 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2474 persone, 158 meno di ieri. In isolamento domiciliare 18586 persone (-164 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 49 persone (ieri le vittime erano state 47), arrivando a un totale di decessi 34610.

I guariti raggiungono quota 182453, per un aumento in 24 ore di 546 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1363 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 331 unità (ieri erano stati 1558) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 251 (ieri 251).

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 29875 casi (contro i 54722 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 119 persone, ovvero 0,8%.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13911 in Lombardia, 2088 in Piemonte, 1207 in Emilia Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella provincia di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella provincia di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise, 8 in Basilicata.