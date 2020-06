Coronavirus. Riaprono le discoteche: si potrà ballare solo all’aperto e a 2 metri di distanza. La conferenza delle Regioni ha approvato nella giornata di ieri le linee guida per la riapertura di locali da ballo, centri termali, congressi fieristici, sale da gioco ed altro ancora. Fermo restando che valgono le regole generali di distanziamento e sanificazione, nelle discoteche, in particolare, bisognerà contingentare gli accessi in modo da garantire la possibilità di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone e due metri tra chi si trova sulla pista da ballo.

Si potrà ballare solo all’esterno e negli ambienti chiusi sarà necessario indossare la mascherina. Le casse dovranno essere protette con apposite schermature e, se possibile, bisognerà consentire la prenotazione dell’accesso telematica e bisognerà tenere un registro delle presenze per 14 giorni.

I drink non si potranno consumare al bancone del bar e bisognerà fare una fila ordinata per ordinare. Il servizio guardaroba potrà essere offerto, ma gli indumenti dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Le superfici dovranno essere pulite e disinfettate frequentemente, e dovrà essere garantito il ricambio di aria negli ambienti interni.