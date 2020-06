Coronavirus. nuova app “immuni”, come funziona?

È disponibile dal primo giugno “immuni” la nuova app di contact tracing per i contagi da coronavirus in italia ,già scaricabile gratuitamente per android e ios.

Progettata da Bending Spoons e scelta dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, l’app Immuni servirà per tracciare i casi di Covid-19 in Italia. L’app sarà “un pilastro importante nella gestione della fase 2 dell’emergenza”, la sperimentazione avverrà in alcune Regioni pilota, poi verrà estesa, come ha precisato Arcuri.

COME FUNZIONA?

L’ applicazione sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy, una versione a basso consumo del normale Bluetooth attraverso cui rilevare la vicinanza tra due smartphone nell’ordine di un metro. In questo modo, la app conserva sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino entro un certo periodo. Nel caso in cui si venga sottoposti a test per Coronavirus, con un codice il cittadino può caricare su un server in cloud le stringhe alfanumeriche inviate dalla sua app agli altri smartphone. Il server a sua volta tramite i singoli smartphone calcola per ogni identificativo il rischio di esposizione all’infezione sulla base di parametri come la vicinanza fisica e il tempo, generando una lista degli utenti più a rischio ai quali è possibile inviare una notifica sullo smartphone. Il server, quindi, non ha mai conoscenza degli incontri intercorsi tra gli utenti e non ne traccia in alcun modo gli spostamenti. Verrà poi successivamente aggiunta una seconda funzione consistente in una sorta di diario sul quale sarà possibile aggiungere informazioni sulla propria salute .

IMMUNI è OBBLIGATORIA?

Assolutamente no ,sia il commissario straordinario Domenico Arcuri che il presidente del consiglio Giuseppe Conte durante il suo intervento al Senato hanno specificato che l’installazione di immuni è volontaria , seppur consigliata.

clicca qui per il download:

android

Ios