Coronavirus, l’Oms sull’utilizzo dei guanti: «Non usateli neanche al supermercato, aumenta rischio infezioni»

Tutto il contrario di quello che si pensava. Vietati i guanti. «L’Oms non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L’uso di guanti può» infatti «aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso». Lo chiarisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una sezione del suo sito web con domande e risposte su mascherine e guanti.