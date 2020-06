Coronavirus. In Italia oggi 224 nuovi casi. I deceduti sono 24, il numero più basso dallo scorso febbraio

Dati della Protezione Civile

– 240 nuovi casi contro i – 331 di ieri,

i contagiati al lordo di guariti e deceduti sono 224 contro i 264 di ieri

i deceduti sono 24 a fronte dei 49 di ieri

Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile relativamente alla situazione in Italia registra 224 nuovi casi contro i 264 di ieri. Di questi 128 sono in Lombardia e due in Campania. Il numero attuale dei contagiati in Italia sale, quindi, a 238.499 (il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti).

Salgono invece a 182.893 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 440. Il numero delle persone attulamente malate è è di 20.972, con una decrescita di 240 assistiti rispetto al giorno precedente. E scendono ancora ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 148 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 4 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.314, con un calo di 160 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 18.510, con un calo di 76 rispetto a ieri.

Scende a 24 il numero dei deceduti a fronte dei 49 di ieri, non si registrava un numero così basso da fine febbraio. Il numero totale dei decessi sale dunque a 34.634.