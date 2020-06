Coronavirus. In Italia cala il numero dei nuovi contagi. In diminuzione anche i ricoveri

Nella giornata di oggi mercoledì 10 giugno i dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia registrano 202 nuovi contagi a fronte del 283 di ieri. Di questi 99 sono in regione Lombardia (49%). Arrivano così a 235.763 i casi totali di Coronavirus in Italia. Gli attualmente positivi sono 31.710, quindi 1.162 in meno rispetto a ieri. I dimessi ed i guariti sono cresciuti di 1.293 unità raggiungendo quota 169.939. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 71 (a fronte dei 79 di ieri) portando il totale a 34.114. In dieci regioni (Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, icilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si sono registrati decessi. Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 249 (-14 rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi 4.320 (-261) mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 27.141 (-887), l’86% degli attualmente positivi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 62.699 tamponi, con un positivo ogni 310.