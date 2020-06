Coronavirus in Italia. Aumenta il numero di contagi che oggi sono 296 contro i 190 di ieri, anche per colpa degli ultimi focolai. Diminuiscono i guariti

Il bollettino sull’andamento odierno del Coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute, registra un aumento del numero dei contagi, con 296 casi a fronte dei 190 di ieri. Di questi 170 sono in Lombardia che ieri contava 88 nuovi casi. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 239.706.

L’aumento dei contagi è legato anche alla comparsa di nuovi focolai come quello di Mondragone (Caserta) e quello di Bologna nell’ambito dei corrieri Bertolini. Altro focolaio anche a Genova, scaturito da una rissa, dove si registrano 12 positivi

Diminuisce il numero dei guariti che oggi si attesta a 614 contro i 1.526 di ieri

Aumenta lievemente anche il numero dei decessi che passa dai 30 di ieri ai 34 di oggi.

Prosegue il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 in terapia intensiva (103 totali). I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685.

In totale sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.