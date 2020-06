Coronavirus. In Italia 329 nuovi positivi, il bollettino della Protezione Civile.

Secondo quanto riportato da la Repubblica sulla base dei dati forniti dal Bollettino Giornaliero della Protezione Civile, i nuovi positivi sono 329. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 237828.

In terapia intensiva si trovano oggi 163 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3113 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 20649 persone (-442 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 43 persone (ieri le vittime erano state 34), arrivando a un totale di decessi 34448.

I guariti raggiungono quota 179455, per un aumento in 24 ore di 929 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1516 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 644 unità (ieri erano stati 1340) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 329 (ieri 210).

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14972 in Lombardia, 2385 in Piemonte, 1345 in Emilia Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella provincia di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella provincia di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise, 10 in Basilicata.