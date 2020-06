Coronavirus in Campania. De Luca: “Dal 22 giugno mascherine facoltative all’aperto, discoteche aperte per la ristorazione”.

Come oramai consuetudine ogni venerdì, anche oggi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto una diretta per fare il punto della situazione sui contagi e su tutte le iniziative messe in campo per il pieno ritorno alla normalità e per il rilancio economico in seguito alle enormi difficoltà derivate dalla pandemia da Coronavirus.

Il Governatore della Campania ha parlato della possibilità di rendere facoltativo l’uso della mascherina negli ambienti all’esterno.

“Credo che dal 22 giugno, quindi tra una settimana, renderemo facoltativo l’uso della mascherina all’esterno. Rimarrà invece l’obbligo nei luoghi chiusi, nei locali privi di areazione, dove vi sono assembramenti. Facoltativo significa che è sempre bene continuare ad indossare la mascherina, anche quando all’esterno si determineranno affollamenti particolari. Anche quando si va in un parco e c’è un assembramento. Credo che sia un motivo ragionevole di prudenza. Ci avviciniamo al pieno dell’estate, respireremo un po’. Portiamola sempre con noi, perché si può determinare una situazione di assembramento”.

Per quanto riguarda l’apertura delle attività, ha spiegato: “Riapriremo le sale bingo, delle sale scommesse, ovviamente vanno mantenute le norme di sicurezza interne. Apriamo anche le discoteche per quanto riguarda l’attività di ristorazione non le attività di ballo. Quindi anticipiamo le aperture, facendo passi responsabili. Consentiremo la possibilità di fare spettacoli all’aperto. Consentiremo la presenza anche di più di 200 spettatori. Sapete che la norma nazionale prevede solo 200 persone ad esempio nei teatri. Le dimensioni dei teatri sono diverse tra loro, se hai struttura da 400 posti allora va bene se hai strutture come il Palapartenope da 3000 posti è assurdo limitarli a 200. A luglio possono partire i congressi. Dico agli operatori congressuali che possono prepararsi ad organizzarli”.

“Oggi la Campania ha l’indice di contagiosità che è il più basso di Italia, abbiamo l’indice di mortalità più basso d’Italia. La situazione è sotto controllo e ci consente di fare delle aperture anche molto ampie. Ci stiamo preparando ad una campagna di vaccinazione di massa. È un motivo di soddisfazione in più per noi, noi non abbiamo aperto una dibattito sull’apertura delle zone rosse noi abbiamo deciso sulle zone rosse anche per questo la Campania si è salvata, oltre al fatto di aver anticipato di 15 giorni le decisioni del Governo”, ha aggiunto.