Coronavirus. In calo le persone ricoverate, 263 le persone in terapia intensiva in Italia.

Come riporta il quotidiano la Repubblica sulla base dei dati del nuovo bollettino della Protezione Civile, si presenta un calo delle persone ricoverate.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 235.561.

In terapia intensiva si trovano oggi 263 persone, 20 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4.581 persone, 148 meno di ieri. In isolamento domiciliare 28.028 persone (-1690 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 79 persone (ieri le vittime erano state 65), arrivando a un totale di decessi 34.043.

I guariti raggiungono quota 168.646, per un aumento in 24 ore di 2.062 unità (ieri erano state dichiarate guarite 747 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1858 unità (ieri erano stati 532) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 283 (ieri 280).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 55.003 test (ieri 27112). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 194,4 tamponi fatti, il 0,5%.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 18297 in Lombardia, 3671 in Piemonte, 2156 in Emilia Romagna, 1004 in Veneto, 628 in Toscana, 249 in Liguria, 2570 nel Lazio, 992 nelle Marche, 675 in Campania, 613 in Puglia, 81 nella provincia di Trento, 853 in Sicilia, 128 in Friuli Venezia Giulia, 567 in Abruzzo, 95 nella provincia di Bolzano, 29 in Umbria, 54 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 68 in Calabria, 120 in Molise, 14 in Basilicata.