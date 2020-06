Coronavirus. Il 72% in Lombardia, oggi altre aperture. Nonostante oramai gli italiani siano liberi di spostarsi per l’Europa, nell’altalena dei numeri che segnano l’andamento del Coronavirus in Lombardia, la regione più colpita, negli ultimi tre giorni la percentuale dei tamponi positivi ha continuato a crescere: dei nuovi contagiati in tutta Italia, il 72€ sono in Lombardia.

Giovanni Sebastiani, ricercatore del Cnr che si occupa dell’applicazione di modelli statistici alla medicina, ha spiegato: «Il rapporto tra i tamponi e i nuovi positivi varia a seconda delle politiche di ogni regione. In Veneto ad esempio la maggior parte dei tamponi, tra il 60% e l’80%, sono soprattutto di controllo: vengono fatti a chi ha già avuto la malattia o a chi è più esposto al virus, come ad esempio il personale sanitario. Per la Lombardia è l’opposto. In questa regione si pesca ancora nel bacino di infezione. Qui l’incidenza, ossia il rapporto tra i positivi e i tamponi, sta aumentando e questo vuol dire che c’è una ripresa dei contagi».

«Non possiamo essere certi che le riaperture siano il motivo di questi cambiamenti ma ci sono forti sospetti che esista un rapporto causale. Quello che possiamo escludere è che in queste zone l’epidemia stia diminuendo regolarmente. Bisognerebbe mantenere qualche norma in più, come l’obbligo delle mascherine. Ci sono poi delle situazioni che sono comunque rischiose, ad esempio le manifestazioni che si sono viste nei giorni scorsi in cui non veniva rispettato il distanziamento fisico».