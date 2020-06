Coronavirus. De Luca: “Dedichiamo un pensiero ad un somaro politico che ha ripreso a ragliare. La festa sarebbe avvenuta ovunque”.

Anche questo pomeriggio, come oramai avviene ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, ha fatto il punto della situazione Coronavirus, parlando degli aggiornamenti sulle prossime decisioni importanti.

Tra questi, ha parlato del futuro delle mascherine, a partire dal prossimo lunedì: “Non dobbiamo abbassare la guardia. Ai ragazzi che hanno fatto la festa dico la festa è finita: torniamo nei ranghi e dimostriamo senso di responsabilità. Da lunedì la task force regionale credo che renderà facoltativo l’uso della mascherina all’aperto. Voglio chiarire bene questo fatto delle mascherine. Rimarrà obbligatorio portare con sé le mascherine, ognuno dovrà portarsi la mascherina. Rimarrà obbligatorio indossarla nei locali chiusi ma anche all’aperto quando si determinano affollamenti pericolosi, penso alle passeggiate sui lungomari delle nostre città. Visto che abbiamo migliaia di persone in strada per prudenza è necessaria indossarla. In qualsiasi caso bisogna portarla con sé. Non scherziamo e non immaginiamo di aver risolto tutti i problemi, perché non è così”.

Inoltre, ha parlato dei festeggiamenti seguiti alla vittoria del Napoli in Coppa Italia: “Dedichiamo un pensiero ad un somaro politico che ha ripreso a ragliare. Mi riferisco ai commenti dopo la festa dei tifosi del Napoli dopo la vittoria degli azzurri, Sono commenti che hanno portato alla luce la propensione allo sciacallaggio ed al razzismo nei riguardi del Sud, difficile da estirpare. Voglio ricordare che a Torino, in occasione di una partita della Juve in Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l’Inter, si sarebbe scatenata l’ira di dio. Senza nessuna vittoria ci sono stati assembramenti ai Navigli e movida scapigliata in Veneto, ma nessuno ha chiesto al presidente della Regione cosa ne pensasse. Sappiamo che quello che è successo sarebbe successo ovunque per una vittoria significativa. Ma siccome è successo a Napoli, il cafone, ha ritenuto di fare commento. Quel cafone politico ha dimostrato di essere tre volte somaro, non una sola volta. Primo se uno organizza una manifestazione il 2 giugno a Roma, senza distanziamento e disprezzo delle regole, insieme alla “Vispa Teresa”. Se si permette di parlare un esponente politico ha la faccia come il suo didietro. Secondo, è il caso di ricordare al somaro, che l’obbligo di garantire il rispetto delle norme nazionali, riguarda il prefetto ed il ministero dell’interno. Il Presidente della Regione Campana non c’entra niente. Infine, siamo in preda ad atti di sciacallaggio”.

Il Governatore ha poi aggiunto: “Parlano della festa dei tifosi e non del piano socio economico della Campania che ha portato un miliardo di euro nelle tasche dei cittadini. Non hanno detto una parola sulle pensioni, sugli aiuti a famiglie e imprese. Queste cose in Italia non fanno notizia. Ma lo fa l’assembramento dei tifosi”.