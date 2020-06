Coronavirus. De Luca conferma: “In Campania dal 22 giugno mascherine facoltative”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione dei risultati del concorso che ha consentito a 2.175 ragazze e ragazzi di iniziare il percorso per il tirocinio di 10 mesi, retribuito, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato nei 158 Comuni ed Enti pubblici della Campania che hanno aderito al corso-concorso della Regione, ha annunciato che dal 22 giugno le mascherine saranno facoltative: “Dal 22 giugno renderemo facoltativo l’uso delle mascherine. Vi chiedo – parlando con i sindaci – di spiegare ai vostri cittadini che questo non significa che facciamo festa tutti quanti è che è passato. Renderemo obbligatorio portare la mascherina con sé. Sarà facoltativo l’utilizzo della mascherina all’esterno ma sarà obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi di assembramento e di contagio. Quindi nei luoghi al chiuso e nei luoghi aperti, come ad esempio i lungomare. Se abbiamo migliaia di persone che passeggiano o fanno footing li si che abbiamo dei problemi. L’uso sarà facoltativo, diamo un minimo di flessibilità ma sarà obbligatorio portarla con sé per poterla indossare laddove si determinassero problemi o situazioni di pericolo”.