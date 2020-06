Coronavirus, Cirque du Soleil apre procedura per bancarotta a seguito della pandemia. La decisione nel tentativo di sviluppare un piano per riavviare le propria attività, sospese in tutto il mondo da marzo. La “notevole interruzione e la chiusura forzata degli spettacoli a seguito della pandemia di Covid-19” ha prodotto ingenti danni economici al Cirque du Soleil, che ha deciso di aprire una procedura per bancarotta in Canada, nel tentativo di sviluppare un piano per riavviare la propria attività. La compagnia di spettacoli circensi di Montreal, che ha dato vita a molti degli spettacoli più popolari di Las Vegas, ha infatti temporaneamente sospeso le sue produzioni in tutto il mondo da marzo a causa del coronavirus.

Fonte Il Fatto Quotidiano