Coronavirus, Campania. De Luca: “Dopo tre mesi non ci sono più focolai”.

Come oramai ogni venerdì, anche questo pomeriggio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto la consueta diretta settimanale per fare il punto della situazione sui contagi e sulle importanti iniziative avviate per l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo registrato zero contagi ieri, non c’è ovviamente da illudersi perché avremo sicuramente nei prossimi giorni l’individuazione di altri contagi, ma è motivo di grande soddisfazione. Avremo di sicuro altri casi, continueremo screening su alcuni settori. Oggi abbiamo deciso tamponi su commissioni d’esami scolastici e poi su tutto il personale scolastico. Prevedibile ci sia qualche caso che verrà fuori, ma non abbiamo più nessun focolaio. Ringrazio di cuore i nostri concittadini per aver rispettato regole e averci dato fiducia. Noi ci siamo salvati perché abbiamo avuto il coraggio di chiudere quando nelle altri parti d’Italia si facevano brindisi e feste all’aperto. Abbiamo fatto un lavoro di prevenzione che si è rivelato decisivo per bloccare l’epidemia di Coronavirus nella nostra regione”.

In difesa all’Asl Napoli 1: “Per noi l’asl Napoli sarà una vicenda simbolica. Una bandiera. La vicenda del San Giovanni bosco e asl napoli 1 sarà un simbolo della nostra trasparenza. Faremo una radiografia degli ultimi 10 anni. Ci sono tante lumache pensano di strusciarsi e di fare polemiche perché si sentono importanti. Somari sono e somari restano. Screening di massa per tutto il personale sanitario, sempre per mantenere l’obiettivo di avere la sanità più sicura d’Italia. Abbiamo deciso anche di fare un lavoro di controllo su tutto il personale scolastico e poi il grosso lo faremo a inizio anno scolastico”.

Per quanto riguarda Report: “Mai polemiche in 2 mesi perché c’erano altri problemi, poi perché altri soggetti provocano per farsj pubblicità. Qui assolute nullità fanno questo per elemosinare articoli, così non perdiamo tempo a rispondere a loro e ad altri che fanno aggressioni mediatiche, già fatto 6 querele. Report? Trasmissionaccia, faremo 2 querele per falsi vergognosi.