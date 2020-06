Coronavirus. Aumentano i positivi nelle ultime 24 ore: 318 i nuovi positivi. Secondo quanto riportato da La Repubblica in base ai dati forniti dal bollettino giornaliero della Protezione Civile, oggi sono 55 le vittime e 318 i nuovi contagi. Dei 318 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 187 nuovi positivi (il 58,8% dei nuovi contagi).

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 233515. In terapia intensiva si trovano oggi 408 persone, 16 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5916 persone, 183 meno di ieri. In isolamento domiciliare 33569 persone (-1275 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 55 persone (ieri le vittime erano state 60), arrivando a un totale di decessi 33530.

I guariti raggiungono quota 160092, per un aumento in 24 ore di 1737 unità (ieri erano state dichiarate guarite 848 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1474 unità (ieri erano stati 708) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 318 (ieri 178).

Le 20255 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 166 in terapia intensiva (-1), 3021 ricoverati con sintomi (-64), 17068 in isolamento domiciliare (-541). I morti totali sono 16143 (+12), i guariti 52807 (+781).