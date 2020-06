Coronavirus, 5 nuovi casi a Mondragone, si teme focolaio

A seguito del ricovero all’ospedale di Sessa Aurunca di una donna che vi si era recata per partorire, si è scoperta la positività al Covid-19. Sia lei che il neonato sono risultati completamente asintomatici e in buone condizioni di salute. La donna è stata trasferita in una struttura specializzata anti-Covid. L’effetto Mondragone si fa sentire pesantemente sull’andamento del contagio in provincia di Caserta. Dallo screening effettuato ai Palazzi Cirio dopo la positività della neomamma bulgara sono emerse altre 4 positività, almeno un paio delle quali già certificate ieri, ma ufficializzate solo in questi minuti nel bollettino dell’Asl. Mondragone conta ora 5 casi tutti riconducibili al ceppo bulgaro e tutti venuti fuori tra sabato e domenica. Ora la città domiziana rischia di diventare “zona rossa”, come avvenuto già a Letino, qualora dovessero emergere altri casi tra i 70 tamponi effettuati dall’Asl ai Palazzi Cirio.