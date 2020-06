Coronavirus. 251 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il bollettino della Protezione Civile. Sulla base dei dati forniti dal Bollettino giornaliero della Protezione Civile, i nuovi casi positivi delle ultime 24 ore sono 251, per un totale di persone che ha contratto il virus di 238.011. I casi attualmente positivi sono 21.543, con un calo di 1.558 unità. Le persone ricoverate con sintomi sono 2.632 (-235), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 161 (-7). 18.750 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Le vittime totali dall’inizio dell’emergenza sono 34.561. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 181.907, con un incremento di 1.363 persone.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.“