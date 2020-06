\"Coppa Italia\" partita per pochi eletti.

Dopo il Napoli nella sfida con l’Inter, anche la Lega Serie A esclude dagli accrediti le testate regionali senza chiarire i criteri di scelta. Non si è fatta attendere la replica del Presedente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna: “Negato il pluralismo”.

“Non perché si voglia mettere in discussione il sacrosanto diritto alla salute, garantito dalla Costituzione. Ormai sono venute meno parecchie restrizioni. Se mille persone possono entrare in un anfiteatro, non si capisce perché non si possa concedere l’accredito a tutti i giornalisti. Non chiediamo di entrare tutti in tribuna stampa, ma ci sono soluzioni alternative che potrebbero essere prese in considerazione. La linea dell’Ordine dei Giornalisti è questa: non un accredito di meno. Anche il pluralismo dell’informazione è un valore garantito dalla Costituzione”.

(nella foto il giornalista Carlo Verna, Presidente dell’Ordine, foto d’archivio)